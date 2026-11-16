Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag kaum verändert

Mit einem Wert von 659,00 CHF bewegte sich die Partners Group-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 662,40 CHF. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 657,40 CHF. Mit einem Wert von 661,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'132 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 66,54 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 46,29 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,01 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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