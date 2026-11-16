Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’245 0.9%  SPI 21’417 0.8%  Dow 52’128 -0.4%  DAX 26’729 -0.1%  Euro 0.9244 0.0%  EStoxx50 6’376 -0.2%  Gold 3’869 -0.3%  Bitcoin 53’959 -1.4%  Dollar 0.8393 0.1%  Öl 94.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
Volkswagen will bis 2030 so profitabel werden wie nie: VW-Aktie im Fokus der Anleger
Sandoz-Aktie fester: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach
Suche...

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag kaum verändert

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Partners Group zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Die Partners Group-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 659,00 CHF.

Partners Group
659.08 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 659,00 CHF bewegte sich die Partners Group-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 662,40 CHF. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 657,40 CHF. Mit einem Wert von 661,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'132 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 66,54 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 46,29 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,01 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3244 15.06.2029 159690436
Long 12.2074 16.06.2028 157230669
Long 3296 18.12.2026 144919682
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.3655 17.09.2027 160910924
Short 3296 18.12.2026 158194271
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3244 10.81 160577699
Long 12.2074 5.21 161595367
Long 23.5429 0.88 162170562
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4627 11.65 160676102
Short 10.6323 5.79 162353933
Short 19.3882 1.73 162919024
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:47 Logo WHS Nvidia vor dem Mega-Test: Quartalszahlen, Fed-Protokoll & Anthropic-IPO – jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’817.03 19.88 SJBCNU
Short 16’124.85 13.99 SCBA7U
Short 16’734.76 8.94 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’245.33 16.11.2026 14:21:22
Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
SMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.