Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Das Papier von Partners Group konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 603,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'325 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 612,00 CHF. Bei 607,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'174 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 3,51 Prozent wieder erreichen.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,54 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,18 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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