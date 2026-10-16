Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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16.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Freitagvormittag freundlich
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 603,80 CHF.
Das Papier von Partners Group konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 603,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'325 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 612,00 CHF. Bei 607,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'174 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 3,51 Prozent wieder erreichen.
Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,54 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,18 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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