Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 608,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 613,40 CHF. Mit einem Wert von 607,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 44'228 Partners Group-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 80,39 Prozent wieder erreichen. Bei 582,60 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,24 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,54 CHF ausgeschüttet werden.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,18 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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