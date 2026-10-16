Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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16.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Freitagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 611,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 611,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'359 Punkten liegt. Der Kurs der Partners Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 612,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 607,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 22'887 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 44,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,54 CHF je Partners Group-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 40,18 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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