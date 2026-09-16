Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 623,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'821 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 622,60 CHF ab. Bei 624,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'917 Partners Group-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'107,00 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 43,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 614,00 CHF ab. Abschläge von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,90 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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