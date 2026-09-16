Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Partners Group

Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 622,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'833 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Partners Group-Aktie ging bis auf 620,20 CHF. Bei 624,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 32'921 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 77,92 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 614,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,64 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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