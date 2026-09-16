Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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16.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Partners Group
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 622,20 CHF.
Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 622,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'833 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Partners Group-Aktie ging bis auf 620,20 CHF. Bei 624,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 32'921 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 77,92 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 614,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,64 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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