Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag in Grün

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 626,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'860 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 628,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 624,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'075 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2026 Kursverluste bis auf 614,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 1,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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