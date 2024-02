Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Um 04:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 1'226,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'306 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 1'239,50 CHF. Bei 1'214,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 27'932 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1'239,50 CHF erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 722,80 CHF. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 41,07 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,93 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 37,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 41,34 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch