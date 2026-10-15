Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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15.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verteidigt Stellung am Vormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 596,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 596,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'230 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 599,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 594,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 595,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'141 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,38 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,54 CHF.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,18 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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