Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’314 1.3%  SPI 20’186 1.2%  Dow 52’152 1.0%  DAX 25’343 0.2%  Euro 0.9289 -0.3%  EStoxx50 6’156 -0.6%  Gold 4’154 1.2%  Bitcoin 67’833 -0.1%  Dollar 0.8295 -0.7%  Öl 105.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Snap-Aktie stabil: Gericht sieht Rechtsverstösse beim Messengerdienst Snapchat
Alphabet-Aktie höher: YouTube kennzeichnet fortan KI-Musik
OpenAI-Aktie: Acht US-Bundesstaaten reichen Klage ein
Suche...
ETF Sparplan

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Donnerstagnachmittag ins Plus

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 597,80 CHF.

Partners Group
596.79 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 597,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'296 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 608,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 595,00 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'270 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 2,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor einem Jahr gekostet

Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3878 15.12.2028 158194311
Long 12.108 17.09.2027 159690430
Long 302.9 17.12.2027 151874586
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2071 17.09.2027 160910924
Short 11.2111 18.06.2027 160009085
Short 302.7 16.10.2026 158828311
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3829 10.49 161157848
Long 12.108 4.89 160676840
Long 18.9188 1.83 161119582
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5804 11.88 160676486
Short 10.8107 5.85 161113383
Short 16.8167 2.69 161356830
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten