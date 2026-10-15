Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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15.10.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Donnerstagnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 597,80 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 597,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'296 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 608,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 595,00 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'270 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 2,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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