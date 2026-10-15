Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittag nordwärts

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 599,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'192 Punkten tendiert. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 602,40 CHF an. Bei 595,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 19'114 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 83,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 2,74 Prozent wieder erreichen.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,18 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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