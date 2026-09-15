Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Dienstagvormittag ein

Um 09:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 629,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 628,20 CHF. Bei 635,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 11'361 Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 75,83 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 628,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,64 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 41,13 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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