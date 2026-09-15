Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’707 -1.2%  SPI 19’310 -1.2%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’238 -0.8%  Euro 0.9432 -0.1%  EStoxx50 6’213 -0.8%  Gold 4’265 -0.8%  Bitcoin 62’884 -1.7%  Dollar 0.8178 0.1%  Öl 107.8 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie im Rückwärtsgang: Partnerschaft mit AIM Defence verpufft an der Börse
Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Monero: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Neo: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren
Hohe Ölpreise bremsen: Warum die Aktien-Rally laut Analysten trotzdem nicht gefährdet ist
Suche...
ETF Sparplan

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Dienstagvormittag ein

Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Dienstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 629,60 CHF.

Partners Group
617.89 CHF -3.90%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 629,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 628,20 CHF. Bei 635,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 11'361 Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 75,83 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 628,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,64 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 41,13 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie tiefer: Neues Büro in Stockholm eröffnet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 320.7 17.12.2027 151874587
Typ Hebel Verfall Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:43 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
14.09.26 Logo WHS Nasdaq stürzt 500 Punkte ab – dann kommt das Long-Signal!
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’650.02 13.95 S4IBZU
Short 15’207.78 8.90 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’706.77 15.09.2026 10:57:27
Long 13’205.07 19.28 SPBS5U
Long 12’923.31 13.88 SRDBIU
Long 12’345.88 8.84 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf rotem Terrain
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.