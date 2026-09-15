Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Dienstagvormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 629,60 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 629,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 628,20 CHF. Bei 635,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 11'361 Aktien.
Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 75,83 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 628,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,64 CHF belaufen.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 41,13 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group-Aktie tiefer: Neues Büro in Stockholm eröffnet
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
10:30
|Partners Group invests in international sports talent agency SEG (EQS Group)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Dienstagvormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:00
|Partners Group provides EUR 300 million financing package for MDT technologies (EQS Group)
|
14.09.26
|Börse Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.