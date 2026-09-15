Partners Group Aktie News: Partners Group wird am Nachmittag ausgebremst

Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 622,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Im Tief verlor die Partners Group-Aktie bis auf 614,00 CHF. Bei 635,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 71'381 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'107,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 43,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 614,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,38 Prozent.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 41,13 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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