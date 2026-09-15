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15.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group verbilligt sich am Dienstagmittag

Partners Group Aktie News: Partners Group verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 623,80 CHF.

Partners Group
624.64 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 623,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'775 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 614,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 635,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 55'311 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'107,00 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 77,46 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2026 Kursverluste bis auf 614,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,57 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 41,13 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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