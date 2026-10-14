Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 605,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 606,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 604,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'155 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Mit einem Zuwachs von 81,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 582,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 3,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,54 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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