Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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14.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 612,00 CHF zu.
Das Papier von Partners Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 612,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'067 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 614,60 CHF. Bei 604,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'558 Partners Group-Aktien.
Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. 79,33 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,54 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 40,18 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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