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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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14.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gibt am Montagvormittag nach

Partners Group Aktie News: Partners Group gibt am Montagvormittag nach

Die Aktie von Partners Group gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 646,00 CHF ab.

Partners Group
641.95 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 646,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'881 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 646,00 CHF. Bei 646,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 2'755 Partners Group-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'107,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 41,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 632,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,11 Prozent.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,64 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 41,21 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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