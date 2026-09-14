Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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14.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 642,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 642,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'904 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 641,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 646,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27'794 Partners Group-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'107,00 CHF erreichte der Titel am 20.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,32 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 41,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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