Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag nahezu unverändert

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 647,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'934 Punkten liegt. Der Kurs der Partners Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 649,20 CHF zu. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 641,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 646,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'032 Partners Group-Aktien.

Bei einem Wert von 1'107,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Mit einem Zuwachs von 70,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 2,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,64 CHF je Aktie ausschütten.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 41,21 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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