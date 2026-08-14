Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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14.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagvormittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Partners Group. Zuletzt konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 741,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 741,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'497 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 744,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 735,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9'225 Partners Group-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'158,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 632,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,83 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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