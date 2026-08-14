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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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14.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger greifen bei Partners Group am Freitagnachmittag zu

Partners Group Aktie News: Anleger greifen bei Partners Group am Freitagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Partners Group. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 728,80 CHF.

Partners Group
726.86 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 728,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'350 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 744,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 735,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 40'025 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'158,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 632,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 42,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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