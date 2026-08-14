Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 738,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'442 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 744,40 CHF. Bei 735,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22'880 Partners Group-Aktien.

Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 1'158,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 36,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 42,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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