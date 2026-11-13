Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 663,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten tendiert. Bei 664,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 663,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'812 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. 65,39 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 12,21 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 40,01 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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