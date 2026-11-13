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13.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 657,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 657,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'084 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 654,40 CHF ein. Bei 663,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'216 Partners Group-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 40,08 Prozent niedriger. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 11,41 Prozent wieder erreichen.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 46,29 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,01 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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