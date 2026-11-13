Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit Einbussen

Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 657,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'113 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 655,40 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 663,60 CHF. Zuletzt wechselten 22'141 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,05 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,32 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 46,29 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,01 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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