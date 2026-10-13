Partners Group Aktie News: Partners Group reagiert am Dienstagvormittag positiv

Das Papier von Partners Group konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 601,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'035 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 602,20 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 597,40 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'754 Stück gehandelt.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,49 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Abschläge von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,54 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,18 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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