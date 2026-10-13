Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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13.10.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Partners Group zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 601,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'942 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 610,80 CHF. Bei 597,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 38'536 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 45,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 3,19 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,54 CHF ausgeschüttet werden.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,18 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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