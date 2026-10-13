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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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13.10.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit Aufschlag

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 605,60 CHF.

Partners Group
604.64 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 605,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'060 Punkten tendiert. Der Kurs der Partners Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 609,20 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 597,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20'390 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,23 Prozent. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 582,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,54 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3878 20.12.2030 159690452
Long 11.65 17.09.2027 159690430
Long 302.9 20.11.2026 160008220
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0442 17.09.2027 160910924
Short 11.65 18.06.2027 160009085
Short 100.9667 16.10.2026 158828311
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3878 10.65 161157848
Long 12.116 5.07 160676840
Long 15.9421 3.14 160577699
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5848 11.72 160676486
Short 10.8179 5.70 161113383
Short 16.8278 2.54 161356830
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Short 14’917.94 13.81 SJYB2U
Short 15’469.65 8.90 S84B7U
SMI-Kurs: 14’009.08 13.10.2026 13:56:37
Long 13’456.08 19.14 SVBOKU
Long 13’160.04 13.67 SXBT2U
Long 12’606.26 8.90 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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