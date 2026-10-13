Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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13.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 605,60 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 605,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'060 Punkten tendiert. Der Kurs der Partners Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 609,20 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 597,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20'390 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,23 Prozent. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 582,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,54 CHF belaufen.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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