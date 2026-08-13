Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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13.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 732,80 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 732,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'489 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 737,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 736,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'078 Partners Group-Aktien.
Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 632,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 42,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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