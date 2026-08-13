Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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13.08.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Partners Group
Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 726,60 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 726,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 720,80 CHF. Bei 736,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 33'936 Partners Group-Aktien gehandelt.
Am 03.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'158,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 59,37 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 14,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,73 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 42,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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