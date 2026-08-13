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13.08.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 729,60 CHF ab.

Partners Group
728.37 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 729,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'500 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 726,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 736,20 CHF. Zuletzt wechselten 15'461 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,72 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 13,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4592 16.06.2028 157230669
Long 12.1833 15.12.2028 156452363
Long 365.5 18.12.2026 144919679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.31 17.12.2027 156452302
Short 11.7903 18.12.2026 153812361
Short 365.5 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.31 11.00 158245090
Long 12.1833 5.39 159435842
Long 18.275 2.54 159435488
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7685 10.71 159435785
Short 8.3068 8.16 156945491
Short 12.6034 4.21 156945490
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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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