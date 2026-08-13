Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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13.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Donnerstagmittag südwärts
Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 729,60 CHF ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 729,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'500 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 726,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 736,20 CHF. Zuletzt wechselten 15'461 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,72 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 13,32 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,83 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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