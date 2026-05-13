Partners Group Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Partners Group

Die Partners Group-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 881,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'173 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 880,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 886,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'644 Partners Group-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'205,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 36,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 776,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 11,92 Prozent Luft nach unten.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 48,66 CHF je Partners Group-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Am 07.09.2027 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 48,50 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie fester: geht Vertriebspartnerschaft mit Bank of East Asia ein

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Partners Group-Aktie schlussendlich im Plus: Vorwürfe von Grizzly Reports entschieden zurückgewiesen