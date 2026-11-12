|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Partners Group
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 663,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 663,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Bei 661,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 675,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 115'682 Partners Group-Aktien.
Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 12,21 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,01 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Partners-Group-Aktie: Zweiter Zubringerfonds für Private-Credit-Strategie geschlossen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Partners Group Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Partners Group (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Donnerstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Partners Group am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.