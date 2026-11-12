Partners Group Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Partners Group

Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 663,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Bei 661,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 675,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 115'682 Partners Group-Aktien.

Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 12,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,01 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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