Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Donnerstagmittag ins Minus

Um 12:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 673,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'174 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 662,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 675,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 85'564 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,08 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Abschläge von 13,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 46,29 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,01 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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