Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 600,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 601,00 CHF. Bei 599,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'867 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 82,86 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 582,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 2,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,54 CHF belaufen.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,18 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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