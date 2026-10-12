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12.10.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von Partners Group gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 598,60 CHF.

Partners Group
600.22 CHF 1.39%
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Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 598,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 603,20 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 599,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21'555 Partners Group-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 83,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 2,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,54 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 300.6 18.12.2026 157436296
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Long 12.5 4.84 160910472
Long 17.6824 2.21 160577699
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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