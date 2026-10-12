Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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12.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von Partners Group zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 596,60 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 596,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'820 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 603,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 599,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'233 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,96 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,54 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 40,18 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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