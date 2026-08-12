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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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12.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kurseinbussen

Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 736,00 CHF.

Partners Group
729.17 CHF -2.06%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 736,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 734,20 CHF ab. Bei 739,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'583 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 57,34 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,08 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 42,83 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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