Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’857 0.1%  DAX 26’331.0700 -0.2%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’523 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Suche...

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Mittwochnachmittag ein

Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 728,20 CHF.

Partners Group
729.17 CHF -2.06%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 728,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'446 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 727,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 739,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 28'997 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2025 auf bis zu 1'158,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 59,02 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 15,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 01.09.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Partners Group-Aktie steigt: Profitabilität von Foundation Risk Partners mit KI gesteigert

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4429 16.06.2028 157230669
Long 12.1567 19.03.2027 157436305
Long 364.7 18.12.2026 144919679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.294 17.12.2027 156452302
Short 11.3969 18.12.2026 153812361
Short 364.7 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.294 10.82 158245090
Long 12.1567 5.19 159435842
Long 18.235 2.34 159435488
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7537 10.96 159435785
Short 12.1567 4.45 156945490
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten