Partners Group Aktie News: Partners Group büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 728,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'446 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 727,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 739,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 28'997 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2025 auf bis zu 1'158,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 59,02 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 15,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 01.09.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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