Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittag tiefer

Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 734,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'474 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 732,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 739,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'396 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 1'158,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 36,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 632,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 13,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,83 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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