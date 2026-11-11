Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 681,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'044 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 682,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 676,60 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'776 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 60,97 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 14,55 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Partners Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF aus.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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