Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 681,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Partners Group-Aktie bis auf 682,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 676,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'104 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,11 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 14,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Partners-Group-Aktie: Zweiter Zubringerfonds für Private-Credit-Strategie geschlossen