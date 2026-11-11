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11.11.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Nachmittag an

Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 681,20 CHF.

Partners Group
660.68 CHF -3.01%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 681,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Partners Group-Aktie bis auf 682,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 676,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'104 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,11 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 14,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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