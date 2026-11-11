Partners Group Aktie News: Partners Group verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Die Partners Group-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 678,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'000 Punkten tendiert. Bei 682,00 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 675,20 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 676,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'729 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 582,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 46,29 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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