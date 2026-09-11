Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’833 0.7%  SPI 19’532 0.6%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’512 0.6%  Euro 0.9451 0.1%  EStoxx50 6’311 0.7%  Gold 4’328 0.3%  Bitcoin 62’770 0.6%  Dollar 0.8153 0.3%  Öl 104.0 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Leclanché-Aktie: Endgültige Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 erhalten
Elma-Aktie: Neues Schuldscheindarlehen begeben
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Suche...

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Vormittag ins Minus

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 649,60 CHF ab.

Partners Group
647.99 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 649,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'785 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 649,20 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 653,60 CHF. Bisher wurden heute 2'892 Partners Group-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 70,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,75 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 41,66 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie tiefer: Neues Büro in Stockholm eröffnet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.95 S4IBZU
Short 15’213.76 8.89 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’833.10 11.09.2026 13:52:41
Long 13’232.37 19.22 SNBW3U
Long 12’951.84 13.81 SXEBDU
Long 12’405.16 8.95 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Kauf
Diese Aktien stehen auf den Einkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.