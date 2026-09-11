Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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11.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 649,60 CHF ab.
Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 649,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'785 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 649,20 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 653,60 CHF. Bisher wurden heute 2'892 Partners Group-Aktien gehandelt.
Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'107,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 70,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,75 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 41,66 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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