Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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11.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 648,60 CHF ab.
Die Partners Group-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 648,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'792 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 643,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 653,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'797 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 1'107,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Mit einem Zuwachs von 70,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,75 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 41,66 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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