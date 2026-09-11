Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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11.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 647,60 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 647,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 643,40 CHF. Bei 653,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'222 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'107,00 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 2,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,75 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 41,66 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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