Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagvormittag im Minus

Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 726,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'658 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 717,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 717,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'322 Partners Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 59,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 42,89 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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