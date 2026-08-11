Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 726,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 726,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'658 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 717,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 717,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'322 Partners Group-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 59,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 42,89 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient
Partners Group-Aktie steigt: Profitabilität von Foundation Risk Partners mit KI gesteigert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.