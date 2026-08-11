Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’369 -0.5%  Bitcoin 51’551 -0.4%  Dollar 0.8111 0.1%  Öl 89.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Suche...
Plus500 Depot

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Dienstagnachmittag

Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Partners Group zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 740,80 CHF.

Partners Group
744.48 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Partners Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 740,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'606 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 741,20 CHF. Bei 717,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 44'057 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 56,32 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 632,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,63 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 01.09.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 42,89 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Partners Group-Aktie steigt: Profitabilität von Foundation Risk Partners mit KI gesteigert

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3 18.12.2026 157230666
Long 12.0097 19.03.2027 157436306
Long 372.3 18.12.2026 144919679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 4.8987 17.12.2027 156452303
Short 10.0622 19.03.2027 155831221
Short 186.15 18.12.2026 158194272
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.446 10.88 158569818
Long 12.41 5.42 159435489
Long 13.7889 4.34 159435488
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5316 11.14 156945492
Short 9.7974 6.20 156945491
Short 16.187 2.33 156945490
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten