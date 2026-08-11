Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Dienstagnachmittag

Das Papier von Partners Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 740,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'606 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 741,20 CHF. Bei 717,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 44'057 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 56,32 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 632,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,63 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 01.09.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 42,89 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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