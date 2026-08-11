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11.08.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit Verlusten

Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 719,60 CHF.

Partners Group
725.30 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 719,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'600 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 715,40 CHF. Bei 717,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 19'676 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 60,92 Prozent zulegen. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 12,12 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,73 CHF aus.

Die Partners Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 42,89 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4621 15.12.2028 156452363
Long 362.2 18.12.2026 144919679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.228 17.12.2027 156452302
Short 12.4621 17.12.2027 157036870
Short 362.2 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.228 10.60 158828500
Long 12.0133 5.26 159435843
Long 22.525 1.27 159435488
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3404 12.14 159435785
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