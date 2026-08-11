Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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11.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 719,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 719,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'600 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 715,40 CHF. Bei 717,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 19'676 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Bei 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 60,92 Prozent zulegen. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 12,12 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,73 CHF aus.
Die Partners Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 42,89 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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