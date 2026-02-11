Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Partners Group-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 957,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'528 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 956,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 984,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32'129 Partners Group-Aktien.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'426,50 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 32,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 898,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 6,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2024 mit 42,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 44,91 CHF je Aktie ausschütten.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 49,58 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 3 Jahren verdient

Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr bedeutet